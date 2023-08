Ook Leuvens Historisch Genootschap dient bezwaar in tegen verbouwing iconische silo’s aan Vaartkom

In de jaren 90 werd beslist de Vaartkom in Leuven nieuw leven in te blazen. Intussen zijn er al heel wat gebouwen vernieuwd of bijgebouwd. De oude graansilo’s zijn nog niet gerenoveerd, maar er zijn wel indrukwekkende plannen voor de herbestemming. Zo komen er niet alleen appartementen, maar is er ook plaats voor een hotel, handelszaken, horeca en een congrescentrum. Opvallend is ook een stadsbalkon. Voor dat alles zouden er 7 bouwlagen bovenop het huidige gebouw moeten komen. Maar net dat laatste zorgt voor bezwaren.