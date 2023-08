Voetbalclub OH Leuven tapt voortaan pintjes in herbruikbare bekers

Wegwerpbekers zijn sinds de maand juni in Vlaanderen in principe niet meer toegelaten op grote evenementen, zoals voetbalwedstrijden. Daarom investeerde voetbalclub OH Leuven, samen met brouwerij AB Inbev en de provincie Vlaams-Brabant in herbruikbare bekers. Alle bieren worden daar vanaf nu in geserveerd.

"We hebben een samenwerking met AMAB, een maakbedrijf dat zal instaan voor de reiniging van de bekers", zegt operationeel verantwoordelijke van OH Leuven, Peter Onkelinx. "De bekers worden om hygiënische redenen maar één keer per wedstrijd gebruikt. Daarna gaan ze naar de wasstraat. Het is een misvatting dat de bekers ter plaatse worden gewassen. Een herbruikbare beker moet wel degelijk naar een wasstraat op een andere locatie. Dat is een hele organisatie. Daarom moeten we bij elke wedstrijd zo’n 20.000 propere bekers hebben klaarstaan."