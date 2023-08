Oppompverbod in Vlaams-Brabant weer opgeheven: "Wetenschappelijk onderbouwde beslissing"

Op 13 juni 2023 stelde de gouverneur voor heel wat waterlopen in de provincie een verbod in om water uit de waterlopen te onttrekken. Deze maatregel was noodzakelijk omdat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen achteruit ging en een aantal waterlopen dreigden droog te vallen. Ecosystemen in en rond de waterlopen zouden hier mogelijk het slachtoffer van worden. "Gelukkig zagen we de neerslag van de voorbije weken weerspiegeld in hogere waterpeilen in de waterlopen", aldus gouverneur Jan Spooren van Vlaams-Brabant.