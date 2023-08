Ouders klagen over toestand rond lokalen jeugdbeweging in Ledegem: "Zoeken nog naar oplossing"

"Tijdens de zomer gaan de jeugdbewegingen op kamp naar andere plaatsen en dus hoeven ze niet in Ledegem te zijn, behalve dus om die vrachtwagen te laden en te lossen. We gaan later deze maand nog in overleg met de jeugdbewegingen om andere locaties te vinden, zodat ze hun werking in september weer normaal kunnen opstarten. Dat was altijd al ons idee en dat weten de jeugdbewegingen ook. We hebben enkele locaties in onze gedachten, dus dat komt wel in orde", besluit Dochy.