Overstroomde beek zet windhondenrenbaan en plantencentrum in Beringen onder water

"Dit is voor onze club een enorme klap", gaat Hendricks verder. "Augustus zou onze drukste maand zijn geweest, die nu letterlijk in het water valt. We lopen zeker 1.000 euro mis aan inkomsten. Het Belgisch Kampioenschap dat dit weekend bij ons zou plaatsvinden, gaat nu door op de renbaan van Awans (Luik). Gelukkig is onze renbaan zelf wel nog gespaard gebleven. Met een in elkaar geknutselde dam om het water tegen te houden, hopen we dat dit zo blijft."