Russisch oorlogsschip ernstig beschadigd na Oekraïense droneaanval op belangrijke Russische haven aan Zwarte Zee

Novorossiysk is een van de grootste havens in de Zwarte Zee. De havenstad is niet alleen een belangrijke uitvalsbasis voor de Russische zeevloot, maar is ook belangrijk voor de export van olie. Elke dag worden gemiddeld 1,8 miljoen vaten olie per dag geëxporteerd. Dat is ongeveer 2 procent van de wereldwijde olievoorraad.