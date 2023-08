"Bemoedigend klimaatnieuws": Saharastof helpt sterk broeikasgas methaan uit de atmosfeer te verwijderen

"Eigenlijk heb je drie ingrediënten nodig", vat Stuut samen. "IJzer, zonlicht en chloor. IJzer vinden we in het Saharastof, chloor in het zeezout. Het was het ijzer dat de ontbrekende schakel was in het begrijpen van het proces."

De onderzoekers konden het proces bewijzen door het na te bootsen in een lab-omgeving. Zo konden ze meteen ook verklaren waarom er in Barbados in de herfst en zomer vooral veel van het zwaardere koolstofisotoop 13C in de atmosfeer te vinden was, en minder van het lichtere isotoop 12C.

De chemische reacties van de chloorradicalen zorgen er vooral voor dat het lichtere 12C wordt verwijderd. Juist in de zomer en de herfst wordt veel Saharastof naar het westen geblazen.