Olympisch testevent voor zwemmers geannuleerd nadat hevige regenval Seine had vervuild

Op minder dan een jaar voor de Olympische Spelen in Parijs zijn er problemen opgedoken met de kwaliteit van het water in de Seine. Normaal gezien zouden zwemmers vandaag de rivier induiken om zich voor te bereiden op een wedstrijd dit weekend, maar door de hevige regenval was die te vervuild geraakt. Of er zaterdag of zondag nog gezwommen wordt, is onduidelijk.