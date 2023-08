Ex-Kamervoorzitter Siegfried Bracke dient verzoekschrift in bij Raad van State om pensioenvergoeding te behouden

Bracke wil die aantijgingen nu aanvechten en stapt naar de Raad van State. Deze week kregen twee ex-ambtenaren van de Kamer nog gelijk van de rechter: hun pensioen mag niet teruggeschroefd worden tot het wettelijke maximum. Het gaat om een beslissing in kort geding. De Brusselse rechtbank moet zich nog ten gronde uitspreken.



De hele parlementaire pensioenheisa ontstond op basis van de wet-Wijninckx. Die wet uit de jaren 70 rondt de overheidspensioenen af en werd destijds ingevoerd door de toenmalige socialistische minister van Pensioenen Jos Wijninckx. Het huidige maximumpensioen voor ambtenaren is daarmee 93.760 euro bruto per jaar of 7.813 euro bruto per maand. Uittredingsvergoedingen worden aanzien als een methode om het pensioenplafond te omzeilen.