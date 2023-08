Twee Nederlanders omgekomen bij overstromingen en modderlawines in Slovenië na hevige regenval

Ruth Vanhoof is afkomstig uit Mol en woont in Ljubno ob Savinji, een dorpje in het noorden van Slovenië. Ook zij en haar gezin werden gedwongen om hun woning te verlaten.

"Het noodweer was aangekondigd", vertelt ze. "De hulpverlening is sinds vannacht 2 uur druk in de weer. Ook wij werden geëvacueerd door de brandweer. Gelukkig is de solidariteit bij de mensen enorm groot. In ons dorp is noodopvang voorzien in de lokale basisschool."

Het ziet er niet naar uit dat de situatie snel zal verbeteren. Ook de komende dagen wordt nog veel regen voorspeld.