Supporterscafé van Remco Evenepoel in Schepdaal zendt WK wielrennen opnieuw uit op een groot scherm

In tegenstelling tot vorig jaar, toen het WK plaats vond in Australië, moeten de supporters van Remco Evenepoel deze keer niet extra vroeg hun wekker zetten om de wedstrijd te volgen. Vanaf 10u zondagochtend opent supporterscafé In de Rustberg in Schepdaal de deuren en kunnen de fans de koers bekijken op een groot scherm. Vanaf 14u zal een foodtruck de hongerigen voorzien van pasta en hamburgers. Evenepoel kan in Glasgow, na twee opeenvolgende overwinningen in Luik-Bastenaken-Luik en in de Clasica San Sebastian, ook zijn tweede opeenvolgende wereldtitel pakken. Ook in café In den Congo in Vossem, het andere supporterscafé van Evenepoel, zal de wedstrijd worden uitgezonden in het zaaltje van het café.