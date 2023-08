Torenvalken krijgen nestkast in landschapspark Frijthout in Hove

Landschapspark Frijthout in Hove, op de grens met Boechout en Mortsel, heeft sinds deze week een extra blikvanger. "We hebben een nestkast voor torenvalken geplaatst in het landschapspark", zegt burgemeester Bart Van Couwenberghe (N-VA). "De nestkast is bevestigd aan een paal op ongeveer vijf meter hoogte. Torenvalken zijn vooral geïnteresseerd in plekken waar ze zicht hebben op een open ruimte om voedsel op te sporen. Ons landschap is daar ideaal voor."

De torenvalk is een kleine roofvogel die je gemakkelijk kan herkennen, omdat hij lange tijd op één plek in de lucht stilhangt, speurend naar prooien. Iets wat ook wel "bidden" genoemd wordt. De torenvalk eet voornamelijk muizen.