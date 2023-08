Vlaanderen neemt maatregelen tegen gedaver op Dendermondsesteenweg tussen Kalken en Overmere

"Op korte termijn willen we het asfalt afschrapen, de weg nivelleren", zegt Jef Schoenmaekers. "Maandag gaan we met een aannemer ter plaatse om dat te bekijken. De ingreep zelf zullen we zo snel mogelijk inplannen, mogelijk in de komende weken." Dat moet de bewoners op korte termijn meer rust geven. Op langere termijn bekijkt AWV of het wegdek kan heraangelegd worden. "Dat zou voor midden volgend jaar zijn."

De bewoners reageren opgelucht: "De aankondiging van de maatregelen van AWV is al heel leuk. We zouden volgende week dan al een eerste resultaat kunnen zien." Iemand anders is ook hoopvol: "We zijn tevreden met de beloften, hopelijk voegen ze de daad bij het woord. Onze actie is dan toch niet voor niets geweest."