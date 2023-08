Tweede ontzwavelingsinstallatie ArcelorMittal Gent moet rookhinder voor omwonenden definitief stoppen

Bij staalbedrijf ArcelorMittal in de Gentse kanaalzone is een tweede ontzwavelingsinstallatie in gebruik genomen. Daardoor zou de rookhinder voor de omwonenden definitief tot het verleden moeten behoren. In mei lag de bestaande installatie nog een tijdje stil, waardoor er dagenlang een rookpluim boven de kanaalzone hing. Volgens metingen was de rook niet schadelijk, maar kon hij wel de luchtwegen prikkelen.