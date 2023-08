BEKIJK - Gevangenen filmen (stiekem) hoe het krioelt van de ratten in gevangenis Sint-Gillis

"De sanitaire en hygiënische context is in het algemeen volledig ontoereikend. Eerder beschreven we al dat de gevangenen onvoldoende toegang hebben tot wasgelegenheid, dat veel cellen (vooral in het psychiatrische bijgebouw) onbeschrijfelijk smerig zijn. We hadden het ook al over de mensonwaardige detentieomstandigheden in de strafcellen, het afval en de ratten op de binnenplaats. Het schoonmaken is de verantwoordelijkheid van de gedetineerden, maar het ontbreekt hen hiervoor aan het nodige materiaal."