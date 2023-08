Vlekpootwespbij gevonden in Kanne: insect voor eerste keer gezien in 68 jaar in ons land 

Op het plateau van Caestert in Kanne bij Riemst is de vlekpootwespbij voor de eerste keer in 68 jaar gezien in ons land. Het insect, dat eruit ziet als een wesp, was al sinds 1955 niet meer gespot en was aangeduid als regionaal uitgestorven. "Deze vondst is uniek en vooral goed nieuws voor de biodiversiteit", zegt vinder en expert wilde bijen bij Natuurpunt, Maarten Wielandts.