Waarom heeft Brussel geen vondelingenluik?

“Het vondelingenluik staat daar wel nog, de hele infrastructuur is klaar,” weet Katrien Beyer van vzw Moeders voor moeders. Zij opende het vondelingenluik in Antwerpen in 2000 en adviseerde Pelsers bij de oprichting van haar luik in Evere. “Zij ging er echt voor en heeft dat ook gedaan. Helaas heeft ze één raad niet opgevolgd: ze heeft het te vroeg verteld. In ons land bestaat er geen juridische poot om een vondelingenluik te sluiten, want die bestonden al aan kloosters sinds de Napoleontische tijd. Je kan iemand wel verbieden om er een te openen. In Evere is dat helaas gebeurd door een burgemeester met not in my backyard-gevoelens.”