Het doet weer pijn aan de pomp: waarom stijgen de benzine- en stookolieprijzen momenteel?

Hoelang kan dit blijven duren? "Ik heb geen glazen bol", benadrukt Mattart. "Maar de markt blijft zeer wispelturig met dagelijkse aanpassingen." Een vlugge blik op de markt maakt dat duidelijk. Voor stookolie merkte Mattart gisteren op dat er een daling was, voor benzine vandaag opnieuw stijgingen.

Van stookolie ligt de consument niet meteen wakker, want de verwarming staat in de zomer niet bepaald aan. "Maar in de landbouw en visserij liggen ze er vast wel wakker van", zegt Mattart. We zijn het misschien al vergeten, maar in oktober vorig jaar piekte de stookolieprijs boven de 1,5 euro per liter. De overheid greep toen in bij de hoge energieprijzen en kende een stookoliecheque ter waarde van 225 euro toe.