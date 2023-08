Brusselse jeugdwerkloosheid bijna 13% hoger dan vorig jaar: "Minder kansen voor jongeren in crisistijden"

In juli zaten iets meer dan 8.000 Brusselse jongeren zonder een job. Dat is bijna 13% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij geen enkele andere leeftijdsgroep is die stijging zo hoog. Hoe komt dat?



Simpel: er zijn minder vacatures, tussen de 10 en 20% zelfs. En dan is er de inflatie en de oorlog in Oekraïne. "In crisistijden zijn er minder kansen voor jongeren met minder ervaring", legt Jan Gatz van Actiris uit in "De ochtend" (Radio 1).



"Dat zien we bij elke crisis opnieuw. Dat was zo al bij de bankencrisis 15 jaar geleden. Werkgevers gaan jongeren minder snel aanwerven of die aanwervingen uitstellen. Het goede nieuws is wel: zodra de economische motor opnieuw begint te draaien, worden jongeren als eersten opnieuw aangenomen."