Wielrenner Alec Segaert uit Lendelede mist vliegtuig voor Wereldkampioenschap nadat paspoort gestolen is

Segaert was vanmorgen met de trein naar Zaventem getrokken, onder meer in het gezelschap van zijn broer Loïc. Maar toen ze aankwamen op de luchthaven bleek een deel van hun bagage gestolen: een rugzak die Alec op het bagagerek gelegd had met daarin zijn paspoort. Alec en zijn gezelschap hoopten nog zonder paspoort op het vliegtuig te geraken, maar daar bleek geen sprake van. Omdat Schotland, net als de rest van het Verenigd Koninkrijk, geen deel meer is van de Europese Unie, is een gewone identiteitskaart onvoldoende.

Uiteindelijk is beslist om een nieuw paspoort aan te vragen. Dat is een stuk duurder en je moet het document zelf afhalen bij Buitenlandse Zaken, maar dat kan wel op vier tot vijf uur geregeld worden. "Met een beetje geluk heb ik tegen 17 uur een nieuw paspoort en kan ik met een latere vlucht vertrekken", zegt Segaert. "Ik zal er dan wel iets langer over hebben gedaan om op mijn bestemming te geraken, maar dat is eerlijk gezegd het minste van mijn zorgen."



Segaert is favoriet voor het WK bij de beloften, zowel bij de tijdrit als bij de wegrit.