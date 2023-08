Google eert Belgische wielrenner Willy De Bruyn: wie is de vergeten intersekse pionier in de sportwereld?

Daarnaast speelde het verhaal van De Bruyn ook in op het onderscheid tussen mannen- en vrouwensporten, een debat dat vandaag sterk leeft. "Het is maar de vraag of Willy ook Elvira had kunnen worden", vraagt Purnelle zich af.

"Vandaag zie je dat die discussie vooral over transpersonen gaat, wat nog iets anders is dan intersekse. Men gaat er bijvoorbeeld van uit dat iemand die in zijn puberteit mannelijke hormonen produceerde, voor de rest van zijn leven een sportief voordeel heeft. Daarover doen wetenschappers momenteel nog steeds onderzoek. Een hoge VO2-max, wat belangrijk is om topwielrenner te worden, is daarentegen aangeboren, ongeacht je geslacht."