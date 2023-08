Zware schorsingen na vechtpartij tussen U21-ploegen RWDM en Eupen

Volgens RWDM was het net Gore Bi die tijdens de match veel gescheld had moeten ondergaan. RWDM-speler Moncef Boujour ving in ieder geval de opmerking van Keita op, en reageerde. De twee deelden slagen uit, en trokken de aandacht van Amadou Keita (Eupen) en de voornoemde Gore Bi. Voor de veldslag vervolledigd werd met een tiental spelers, zag de scheidsrechter hen duidelijk ook slagen uitdelen, al dan niet in het gezicht.