19 musea nemen deel aan Museumnacht in Antwerpen: "Voor het eerst kan je ook achter de schermen van Het Steen"

"Mochten de weergoden ons minder goed gezind zijn, hebben we voor de buitenactiviteiten ook een alternatief binnen bedacht. Zo is er een optreden van Gene Bervoets op het Hendrik Conscience plein gepland aan de Erfgoedbibliotheek, als het regent verhuist dat naar de Nottebohmzaal. Dat is een prachtige zaal, dus een straf is dat niet", zegt Verstegen al lachend.



"Het sterrenkijken op het dak van het MAS hebben we spijtig genoeg wel moeten cancelen want het is te bewolkt om sterren te spotten."