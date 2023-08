Zware regenval leidt tot overstromingen in zuiden van Oostenrijk, bosbranden teisteren Catalonië 

Aanhoudende zware regenval in Oostenrijk leidt tot overstromingen in het zuiden van het land. Vooral de deelstaten Karinthië, Stiermarken en Burgenland zijn getroffen. Op sommige plaatsen regende het de voorbije 24 uur evenveel als normaal in een maand.



De enorme regenmassa veroorzaakt talrijke overstromingen en aardverschuivingen. Extra brandweerkorpsen zijn naar de getroffen regio gestuurd en ook het leger is in actie gekomen. In de deelstaat Karinthië zijn verschillende dorpen van de buitenwereld afgesneden.



De laatste weerberichten voorspellen nog meer zware regenval, vooral in het oosten en zuiden van het land.