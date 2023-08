Burgemeester laat parkje in Aalst ontruimen waar zes daklozen kamperen in een tent

De daklozen, waarvan één werknemer bij de stad is, hoopten bij de eerste verwittiging nog wat langer in het parkje in de Lazaretstraat te kunnen blijven. "Als we verdreven zouden worden, gaan we een andere plaats zoeken, reageerden ze eerst nog. "Desnoods trekken we met onze slaapzak naar het stadhuis en slapen we daar op een bank vannacht." Maar voor burgemeester D'Haese was dat geen optie.