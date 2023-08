Brussels café moet bankenterras ’s nachts weghalen na klachten over overlast van druggebruikers en sekswerkers

De nieuwe houten banken van Café Flamingo in de Lakensestraat in Brussel zijn volgens buurtbewoners een plek waar heel wat sekswerkers en druggebruikers na sluitingsuur rondhangen. Na enkele klachten moet het café haar straatterras nu 's nachts volledig opruimen. Manager Ophélie de Lovinfosse betwijfelt of dat het probleem zal oplossen, “maar we zullen er wel gehoor aan geven.”