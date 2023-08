Drugskoerier verwart politievoertuig met klant in Adinkerke en moet naar de cel 

De jongeman uit Dordrecht in Nederland, ging op 30 juli een grote hoeveelheid drugs leveren in ons land. Op een kleine weg in de buurt van de afrit van de E40 zou een donkerkleurig voertuig hem opwachten. De Nederlander benaderde de wagen en liep zo recht in de armen van de politie.

De speurders in het anonieme politievoertuig waren eigenlijk bezig met een actie tegen mensensmokkel, en kwamen de man dus toevallig tegen. Ze onderwierpen het voertuig van de verdachte aan een controle. In de wagen werd liefst 30 kilogram cannabis ontdekt.