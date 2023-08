Politie tevreden over actieplan tegen drugs in vier Brusselse gemeenten: 180 arrestaties 

In Sint-Jans-Molenbeek zijn drie mensen opgepakt in een onderzoek naar drugshandel. Bij een inval vond de politie zo’n 400 gram cocaïne. In het eerste semester van dit jaar verrichte de politiezone Brussel-West al 180 arrestaties in het kader van het actieplan drugs. Er werden ook tientallen kilo’s drugs en honderden xtc-pillen in beslag genomen.