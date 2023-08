90 Belgen en rechthebbenden geëvacueerd uit Niger, waar eind juli staatsgreep plaatsvond

Volgens Buitenlandse Zaken is vrijdag ook het reisadvies aangepast. "Alle reizen worden nu afgeraden en Belgen die in Niger verblijven, wordt gevraagd om na te gaan of hun aanwezigheid noodzakelijk is. Als dat niet het geval is, moeten ze gebruik maken van de eerstkomende mogelijkheid om het land te verlaten", zegt woordvoerder Nicolas Fierens Gevaert.