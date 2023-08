Honderden mensen wonen uitvaart bij van jonge voetballer die stierf bij treinongeval in Ieper

Dieter was een geliefd amateurvoetballer, hij speelde bij Goldstar Voormezele. Vooraan in de kathedraal prijkten voetbalshirts en -schoenen, een voetbal en een bloemstuk in de vorm van een acht, zijn rugnummer in de ploeg. De club had op voorhand ook aan de "GSV-familie" gevraagd om zoveel mogelijk in zwarte trainingsvest naar de uitvaart te komen.

"Je was helemaal klaar voor het nieuwe voetbalseizoen", aldus zijn neef. "Je was geen vedette, maar een bescheiden kerel die de rest naar een beter niveau trok", vulde een ex-ploegmaat aan. "Als mens was je een voorbeeld voor iedereen. We gaan je missen, Dieter, we onthouden wie jij was en nemen dat mee in wie wij verder zijn."