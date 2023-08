Brand verwoest kaarsengieterij op bedrijventerrein in Wingene, niemand gewond

Zaakvoerster Charlotte Lagae reageert verslagen: "Dit is een enorme tegenslag, ik ben heel triest", zegt ze. "Ik heb nog één levering kunnen redden, die ligt nu in mijn auto. Daar zit ook nog wat materiaal bij voor subleveranciers. Maar voor de rest zijn we alles kwijt." Ze maakt zich nu vooral zorgen over haar klanten. "Mijn grootste zorg gaat nu uit naar alle klanten. De komende weken zullen we alles op alles zetten om zo snel mogelijk weer operationeel te zijn en geplande bestellingen te kunnen afwerken."