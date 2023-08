Kinderen verongelukt in Turkije: volgens lokale media uit België, maar Buitenlandse Zaken bevestigt dat niet

In een dorp in de buurt van Emirdag in Turkije zijn twee jonge kinderen omgekomen. Dat hebben lokale autoriteiten gemeld aan de Belgische ambassade in het land. Volgens Turkse media, waarover Het Nieuwsblad bericht, zou het gaan om Belgische kinderen die met een quad verongelukten. Maar dat kan Buitenlandse Zaken om privacyredenen niet bevestigen.