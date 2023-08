Meer dan 160 dorpen zonder drinkbaar water in centrum van Spanje: geen gevolg van droogte, wel van pesticiden

De NGO stelt ook de laksheid van de regionale regering aan de kaak. Salamanca en Zamora bevinden zich in de autonome regio Castilië en León, die bestuurd wordt door een coalitie van de rechts-conservatieve Partido Popular en het uiterst-rechtse Vox. Die kwam enkele maanden geleden ook al in opspraak na een uitbraak van rundertuberculose in de regio. Er was toen grote controverse over de versoepelingen van controle en preventie van de ziekte, waarmee de regio-regering inging tegen het wetenschappelijke advies van veeartsen, en die in strijd was met de EU-regels.