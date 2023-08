Mysteries van Vlaanderen: waarom is de aarde blauw in een Gentse wijk?

Gert-Jan snapt niet dat iedereen laconiek reageert. "Het is een superfel soort blauw. Ik heb vroeger stenen verzameld en het doet me denken aan lapis lazuli. Het zit hier in verschillende vormen: een harde zandsteen die uit elkaar valt als je er op drukt, en gewoon ook poeder." Gert-Jan wijst stukjes blauw aan. "Sinds we het weten, zien we het overal. We denken dat het door de mens gemaakt is." Hij toont een put aan de straatkant. "Ze zijn aan het werken aan de elektriciteit en je ziet het blauw er overal liggen. Niemand kijkt er nog van op, dat is toch raar?"

"Ik wil gewoon weten of ik me zorgen moet maken of niet. Ik wil niet dat ons, of Coco, iets overkomt", besluit hij. Radio2 belooft voor Gert-Jan op zoek te gaan naar antwoorden, met de hulp van luisteraars én experten.