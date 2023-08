Hoop voor moeders met postnatale depressie? Nieuw geneesmiddel is veelbelovend

Wat is een postnatale of perinatale depressie?

Het is heel normaal dat een jonge moeder tot enkele dagen na de geboorte stemmingswisselingen doormaakt. Je kan je dan bijvoorbeeld heel somber of prikkelbaar voelen, slecht slapen of slecht eten als gevolg van de hormonale veranderingen in je lichaam. Houden die symptomen echter wekenlang aan of versterken ze nog, en voel je je wanhopig of angstig, dan bestaat de kans dat je een postnatale of perinatale depressie doormaakt. Praat er dan zo snel mogelijk over met je huisarts. Meer informatie vind je op de website wolkinmijnhoofd.be.