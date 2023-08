Op het MoMent Festival in Tongeren is het "Altijd Kerstmis": "Kerstmis is dromen"

Stefan Perceval, theatergezelschap HETGEVOLG en 17 mensen uit Paspoel in Tongeren sloegen de handen in elkaar om op het MoMent festival van dit jaar een opmerkelijk stuk te brengen. In hartje zomer komen ze met een toneelstuk over de kerstperiode, 'Altijd Kerstmis'. "Kerstmis is bij ons nooit ver weg", zegt Stefan. "Het is een periode van dromen over pakjes onder de boom en over het nieuwe."