Parket opent onderzoek na nachtelijke autobrand in Knokke

In de Patrijzenstraat in Westkapelle, een deelgemeente van Knokke-Heist, werden buurtbewoners omstreeks 5u 's ochtends gewekt door knetterend vuur. De oorzaak van dat vuur bleek een brandende Land Rover Defender te zijn die in lichterlaaie stond.

De brandweer was snel ter plaatse en zag meteen dat de situatie ernstig was. Het vuur kon immers overslaan naar omliggende bomen en struiken. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle, maar het voertuig brandde wel volledig uit.