Personeel gevangenis Antwerpen legt op 11 augustus het werk neer na agressie tegen zorgmedewerkster

Op vrijdag 28 juli werd in de gevangenis van Antwerpen aan de Begijnenstraat een zorgmedewerkster aangevallen door een geïnterneerde. Dat gebeurde tijdens een spel in de gemeenschappelijke zaal. De geïnterneerde wilde met de zorgmedewerkster spelen. Maar toen dat niet kon omdat zij al met iemand anders bezig was, sloegen bij hem de stoppen door. Bij het verlaten van de ruimte, nam hij de vrouw in een wurggreep en beet hij haar meerdere keren.