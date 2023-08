Festivalsfeer in leegstaand winkelpand: PKP DWNTWN verhuist naar binnen omwille van regen

Om 17.30 uur is ADF Samski als laatste van vier geprogrammeerde artiesten aan zijn optreden begonnen in Quartier Bleu. Daarna begint in café Cambrinus ISE aan haar optreden om 18.30 uur. Vanaf 20 zijn er ook dj-sets in Hasselts kunstencentrum Z33.

Wie om middernacht nog zin heeft in een afterparty kan terecht in Café café en De Serre. Tussen de optredens door zin in een expo? In de bibliotheek van Hasselt loopt er een expo over de geschiedenis van Pukkelpop. De expo is vandaag gratis te bezoeken tussen 10 en 18 uur. Alle info is te vinden op deze website.