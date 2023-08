10 mensen aangehouden voor helpdeskfraude in verschillende Oost-Vlaamse steden en gemeenten: "140.000 euro buit"

Het parket Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar verschillende gevallen van helpdeskfraude in Sint-Niklaas. Er worden ook feiten in Gent, Hamme, Berlare en Houthalen-Helchteren onderzocht. In de zaak zijn 12 verdachten opgepakt, 10 van hen zijn aangehouden. In totaal is al 140.000 euro buitgemaakt met de wanpraktijken.