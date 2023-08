Slachtoffer van gewelddadige aanval op parking Carrefour in Ninove overleden aan verwondingen

Afgelopen woensdag werd het slachtoffer (46) in elkaar geslagen aan de Carrefour-supermarkt langs de Albertlaan in Ninove. Hij werd meteen in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Daar werd hij tot nu in coma gehouden. De familie laat nu weten dat hun broer en vader zaterdagnamiddag hersendood verklaard is. "De artsen gaan bekijken welke organen ze kunnen doneren. We hopen dat op deze manier zijn dood hopelijk toch niet helemaal zinloos geweest is”, zegt zijn zus. Ook de zoon reageert aangeslagen op het verlies van zijn vader: "Ik zal hem heel hard missen. Het was iemand met het hart op de juiste plaats.", reageerde hij nog aangeslagen op het verlies van zijn vader.