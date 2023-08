Stormdepressie Antoni bezorgt ons vanaf deze namiddag (felle) buien en rukwinden aan de kust

Vanaf donderdag is de zomer opnieuw in het land met temperaturen tot 26 graden, maar dit weekend moeten we nog even stormdepressie Antoni doorstaan. "Vanaf deze namiddag komen we in een periode terecht met erg wisselvallig weer, met regelmatig (felle) buien. Aan de kust geldt code geel en worden rukwinden tot 70 km/u verwacht", zegt weerman Bram Verbruggen.