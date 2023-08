Heel veel volk voor knallende eerste dag Suikerrock: "Een uur en half aangeschoven voor frietjes"

De doortastende bezoekers werden wel meteen beloond voor hun geduld met optredens op de Main Stage van Glints, gevolgd door Sophie Straat. Ook de Nederlandse MEROL lokte aardig wat volk, dat luidkeels meezong met onder andere "Hou je bek en bef me" en "Lekker met de meiden", al was het bij Goldband pas echt over de koppen lopen.

Ook Coely kon bekoren. Bij aanvang van haar act was het plein iets minder vol, maar de Antwerpse trok tijdens haar optreden almaar meer publiek. Dat werd geapprecieerd door de zangeres: “You guys are the vibe”, klonk het. De avond werd afgesloten door een knallend optreden van Bazart. Letterlijk, want de jongens maakten gebruik van confettikanonnen. Ook rapper Sean Paul passeerde nog de revue.