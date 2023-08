Twintig maanden cel voor Houthalenaar die cannabis kweekte in garage en tuinhuis

Het plan om een motorwerkplaats en showroom op te starten op de Weg naar As in Genk is fout uitgedraaid voor een 31-jarige man uit Houthalen. Nadat hij van de stad Genk geen vergunning voor de werkplaats kreeg, besloot hij in het begin van 2021 om een professionele cannabisplantage van zo'n 3.200 planten in de gehuurde garage onder te brengen. Om de plantage van stroom te voorzien knoeide hij met de elektriciteitsmeter van de garage.