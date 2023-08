Colombia in de ban van politiek schandaal: zoon van president doet boekje open over vader om zelf uit de cel te blijven

Het schandaal is uiterst pijnlijk voor Gustavo Petro, de president die verandering belooft en komaf wil maken met de wijdverspreide corruptie in Colombia. Hij ontkent alle betrokkenheid en zei gisteren in een communiqué via X, het vroegere Twitter, dat "niemand boven de wet staat" en het gerecht "onafhankelijk zijn werk moet doen".

Overmorgen is Petro precies één jaar aan de macht en hij is niet van plan om af te treden. Dat maakte hij eergisteren nog duidelijk aan een massa boeren, die hij beloofde zich te zullen blijven inzetten voor een landbouwhervorming tot het einde van zijn ambtstermijn in 2026: "Als de beweringen over illegaal campagnegeld zouden kloppen, zou deze president vandaag moeten opstappen, want ik ben Uribe niet, ik ben Santos niet, ik ben Duque niet...", verwijzend naar ex-presidenten die allemaal vroeg of laat in opspraak kwamen omwille van electorale financiering.