10.000 bezoekers voor Antwerpse Museumnacht: "Vernieuwde KMSKA blijkt publiekslieveling"

Zo konden bezoekers hun eigen stempels maken in het Museum Mayer Van den Bergh, luisteren naar korte verhalen en muziek in het Museum Plantin-Moretus en cartoonist KARL live aan het werk zien in Museum De Reede. In het MoMu kregen deelnemers de kans om een totebag in Man Ray-stijl te maken, in DIVA werd een speciale Diamond Drink geserveerd, in het Red Star Line Museum konden ze een kortfilm maken en in het FOMU een foto in midcentury-setting.