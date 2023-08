Al 1.011 lik-op-stukboetes voor drugsbezit in juli, voornamelijk op festivals

De drugs worden in beslag genomen en de gebruiker krijgt een onmiddellijke minnelijke schikking. Die is ter plaatse te betalen via een QR-code of binnen de 15 dagen via overschrijving.



Het bedrag varieert naargelang het soort drugs en de aangetroffen hoeveelheid. Voor cannabis gaat om boetes tot 150 euro, voor xtc of andere synthetische drugs kan het oplopen tot 300 euro. Ook voor cocaïne gold een maximumbedrag van 300 euro, maar dat is heel recent opgetrokken tot 1.000 euro om een voldoende afschrikkend effect te hebben.

Problematische gebruikers worden doorverwezen naar de hulpverlening. Mogelijke dealers die met grotere hoeveelheden op zak worden betrapt, komen hiervoor niet in aanmerking, maar worden strafrechtelijk vervolgd.