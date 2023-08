Daling met 66 procent in juli: uitstekende ontbossingscijfers voor Braziliaans Amazonewoud

De regionale top over het Amazonewoud begint vandaag onder een goed gesternte: de ontbossing van het Braziliaanse Amazonewoud is met twee derde gedaald in de afgelopen maand juli, vergeleken met juli 2022. Voor de eerste zeven maanden van dit jaar gaat het om een daling met bijna de helft (43 procent) tegenover een jaar eerder. Experts waarschuwen er wel voor dat we nog niet te vroeg mogen juichen, want het droge seizoen loopt nog volop. En er loert nog ander gevaar om de hoek.