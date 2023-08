Amateurtriatleten van Leuvense club plaatsen zich onverwacht voor WK Ironman en doen spaghettislag om dat te kunnen betalen 

Een groepje van zes atleten van een Leuvense triatlon- en duatlonclub heeft zich geplaatst voor het WK Ironman in Nice op 10 september. En dat kwam geheel onverwacht voor de mannen, vertelt triatleet Lukas: "Tijdens de Ironman van Hamburg hebben we heel goed gepresteerd, zo hebben we onverwacht ons kunnen plaatsen. De dag erna moesten we al beslissen of we de dure tickets wilden vastleggen."

De mannen twijfelden niet en gaan binnenkort dus naar Nice voor het WK. Om dat te kunnen betalen, organiseerden ze een spaghettislag in Rotselaar, onderbroken door een fietsrit van 45 kilometer met de supporters.