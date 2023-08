Bestuurster (60) belandt met auto op zijde in weide tussen Dranouter en Nieuwkerke

Het ongeval gebeurde rond half vier 's nachts op een paar kilometer van het festival Dranouter. In de Dranouterstraat tussen de twee Heuvellandse dorpen was de auto van de weg geraakt. De wagen reed door een berm, over de gracht en door een afsluiting. Hij ging daarbij ook over de kop. In een lagergelegen weide kwam het voertuig tot stilstand op de zijkant aan de kant van de bestuurster.